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На Кубани женщине убившей мужа алкоголика ударом лома предъявили обвинение

Следственным отделом по Выселковскому району СКР по краю 55-летней местной жительнице предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 62-летнему супругу, повлекшего по неосторожности его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Установлено, что супруги проживали в домовладении в станице Крупской. По версии следствия, 11 января 2018 года, вернувшись домой, женщина узнала, что мужчина продал часть бытовой техники и другое имущество за малозначительную плату и потратил деньги на спиртное, в связи с чем между ними возник конфликт. В ходе  ссоры женщина взяла металлический лом и ударила им не менее трех раз в область головы супруга. На следующий день она обнаружила мужа без признаков жизни, о чем сообщила в правоохранительные органы. Смерть потерпевшего наступила в результате причиненной черепно-мозговой травмы.

В настоящее время в отношении женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Криминал

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