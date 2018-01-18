Полицейские Динского района раскрыли кражу металла в особо крупном размере

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В дежурную часть Отдела МВД России по Динскому району обратился представитель одной из местных промышленных организаций и сообщил о том, что с территории базы пропали металлические трубы и запчасти от спецтехники на общую сумму более 1 200 000 рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили возможных очевидцев и установили личность предполагаемого злоумышленника. По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 42-летнего жителя города Краснодара и доставили его в отдел полиции.

Мужчина пояснил, что вывез похищенное на грузовом автомобиле с манипулятором и сдал в пункт приема металла. Вырученные денежные средства злоумышленник потратил на личные нужды.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Динскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием устанавливается причастность других лиц к совершению данного преступления.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю