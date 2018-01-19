В Новороссийске сотрудники полиции задержали подозреваемого в хранении наркотиков

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В ходе личного досмотра у 40 - летнего местного жителя, были обнаружены два полиэтиленовых свертка с веществом растительного происхождения.

В рамках операции «Игла» сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиковУправления МВД России по городу Новороссийску поступила информация о возможной причастности одного из жителей города к хранению и употреблению наркотических средств.

При проверке информация подтвердилась. В ходе личного досмотра в вещах 40 - летнего местного жителя, ранее привлекавшего к уголовной ответственности, были обнаружены два поэлителеновых свертка с веществом растительного происхождения. Проведенная экспертиза установила, что изъятое является наркотическим средством – марихуаной, общей массой не менее 2 граммов. В отделе полиции задержанный пояснил, что нашел свертки с запрещенным веществом на рынке и хранил для личного употребления.

В настоящее время следствием отдела полиции Приморского района Управления МВД России по городу Новороссийску подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Источник: Пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску