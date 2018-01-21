В Северском районе завершено расследование уголовного дела о мошенничестве

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Отделом дознания ОМВД России по Северскому району завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 35-летней местной жительницы, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Поводом для возбуждения уголовного дела стало заявление, поступившее в дежурную часть от местного жителя о том, что банковская организация требует от него погашение кредита, которого он не оформлял.

В ходе следствия было установлено, что кредит на имя заявителя оформила его бывшая сожительница по копии паспорта, которая осталась у нее в период их совместного проживания.

Сотрудникам полиции обвиняемая пояснила, что оформила кредит на покупку сотового телефона стоимостью более 8 тысяч рублей и не сказала об этом потерпевшему. Обязательные платежи женщина не вносила.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой обвиняемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Источник: https://23.мвд.рф/news/item/12064959/