В Сочи главный редактор сайта вымогал деньги у депутата Госдумы

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По версии следствия, летом 2016 года обвиняемый высказал требование депутату Государственной Думы Российской Федерации о передаче ему 150 тысяч рублей под угрозой распространения на интернет-сайте, главным редактором которого он является, сведений и фотографий, которые могут причинить ему существенный вред в связи с профессиональной деятельностью.

В дальнейшем мужчина разместил несколько статей на сайте, после чего требуемая сумма была перечислена помощником депутата безналичным переводом на банковский счет подозреваемого. При этом фигурант предложил передать ему еще 150 тысяч рублей за удаление статей, что позже было сделано. Впоследствии сведения, распространенные на сайте о депутате, признаны решением суда не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, которое вступило в законную силу.

Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю