Жителю Новороссийска совершившему убийство добавили три года

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В октябре 2017 года Ленинским районным судом г. Новороссийска он осужден по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В суде установлено, что в июне 2017 года в одном из дворов города Новороссийска между Ли, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и потерпевшим, проживающим по соседству, произошел бытовой конфликт, в ходе которого мужчина жестоко избил его и ударил ножом в грудь. От полученных травм потерпевший скончался в карете скорой медицинской помощи.

Не согласившись с решением суда, адвокат осужденного обжаловал приговор в апелляционном порядке, утверждая о невиновности своего подзащитного.

Доводы жалобы защиты были опровергнуты представителем прокуратуры Краснодарского края.

Кроме того, приговор был обжалован и потерпевшей, считавшей назначенное Ли наказание чрезмерно мягким.

Прокурором, учувствовавшим в суде апелляционной инстанции, поддержана жалоба потерпевшей, в связи с чем приговор суда первой инстанции изменен судебной коллегией, осужденному увеличен срок наказания до 10 лет лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

Источник: Прокуратура Краснодарского края