Полицейскому предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и получении взятки

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Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по краю бывшему инспектору группы исполнения административного законодательства ОГИБДД ОМВД России по Мостовскому району предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ) и получении взятки (ч.3 ст.290 УК РФ).

По версии следствия, в марте 2017 года сотрудник полиции внес в карточку учета правонарушений недостоверные сведения о вынесении в отношении мужчины, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, постановления о совершении последним другого административного правонарушения, наказание за которое предусматривает меньший штраф. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела следователем было установлено, что за указанные противоправные действия полицейский получил от водителя автомобиля взятку в размере 100 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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В ГУ МВД России по Краснодарскому краю окончено проведение служебной проверки в отношении инспектора группы ИАЗ ОГИБДД Отдела МВД России по Мостовскому району.

Поводом для проведения проверки послужило возбужденное СУ СК России по Краснодарскому краю уголовное дело в отношении сотрудника полиции по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Приказом начальника Отдела МВД России по Мостовскому району полицейский уволен органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Также к строгой дисциплинарной ответственности были привлечены его непосредственные руководители.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю