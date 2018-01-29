В Кавказском районе братья подозреваются в причинении телесных повреждений мужчине, повлекших его смерть

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Кропоткинским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 23 и 26-летнего братьев, подозреваемых в умышленном причинении тяжкого вреда 42-летнему знакомому, повлекшего по неосторожности его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Установлено, что 26-летний подозреваемый и погибший познакомились в местах лишения свободы, где отбывали наказание за совершенные преступления. По версии следствия, после освобождения молодой человек некоторое время жил в домовладении мужчины в городе Кропоткине. Днем 19 января 2018 года он вместе с братом прибыл туда, чтобы забрать оставшиеся вещи. Там между хозяином дома и молодыми людьми возник бытовой конфликт, в ходе которого прибывшие нанесли мужчине множественные удары руками и ногами по голове, после чего ушли. 26 января соседка, заметив, что в домовладении на протяжении нескольких дней горит свет, сообщила об этом сестре мужчины. Когда женщина прибыла в дом родственника, то обнаружила его без признаков жизни, о чем сообщила в правоохранительные органы. Смерть мужчины наступила в результате причиненной закрытой черепно-мозговой травмы.

В настоящее время подозреваемые задержаны, рассматривается вопрос об избрании в отношении них мер пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю