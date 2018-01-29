В Новороссийске двое мужчин подозреваются в сексуальном насилии над малолетней

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В производстве следственного отдела по городу Новороссийску СКР по краю находятся два уголовных дела в отношении двух мужчин, которые являются братьями. 45-летний мужчина подозревается в изнасиловании малолетней девочки (п.«б» ч.4 ст.131 УК РФ), а его 54-летний брат – в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении потерпевшей (п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ), а также развратных действий в отношении нее (ч.2 ст.135 УК РФ).

По версии следствия, 45-летний мужчина был знаком с матерью малолетней и летом забирал девочку погостить к себе домой. Так, в период с июня по август 2015 года, находясь по месту жительства в квартире в городе Новороссийске, мужчина неоднократно вступал с девочкой в половую связь, используя ее беспомощное состояние в силу возраста.

Кроме того, в ходе следствия получены данные, что его 54-летний брат, находясь с девочкой наедине, также совершал в отношении нее иные действия сексуального характера и развратные действия.

В связи с тем, что мать потерпевшей умерла в августе 2017, ребенок был помещен в детский дом, где находится по сегодняшний день.

В настоящее время оба мужчины задержаны, в отношении них избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю