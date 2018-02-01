В Новороссийске по факту незаконной рубке зеленых насаждений возбудили уголовное дело

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По результатам проверки сведений, изложенных на одном из информационных порталов города Новороссийска, природоохранной прокуратурой выявлена незаконная вырубка деревьев на городском кладбище.

Сумма ущерба, причиненного вследствие незаконного уничтожения зеленых насаждений, составила более 1,1 млн рублей.

По данному факту природоохранной прокуратурой материалы проверки направлены в следственный отдел УМВД России, по итогам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка зеленых насаждений).

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле специализированной прокуратуры.

Источник: Прокуратура Краснодарского края