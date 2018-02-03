В Темрюкском районе полицейскими выявлены незаконные игорные заведения

/Криминал/

В ходе проверки, назначенной руководством ГУ МВД России по Краснодарскому краю по сведениям, изложенным в публикации СМИ, 2 февраля сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю в городе Темрюке выявлено два незаконных игорных заведения.

Сотрудниками полиции было проверено два помещения, работающих под видом букмекерской конторы. В результате проверки информация о том, что по адресам, указанным в публикации, проводятся незаконные азартные игры, подтвердилась.

В ходе оперативных мероприятий из помещений полицейскими было изъято 26 компьютеров, используемых для организации и проведения игорной деятельности, вне игорной зоны.

В настоящее время материалы, собранные сотрудниками полиции, направлены в СУ СК России по Краснодарскому краю для принятия решения.

Источник: https://23.мвд.рф/news/item/12206556/