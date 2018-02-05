На Кубани расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере

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В производстве следственного отдела ОМВД России по Калининскому району находится уголовное дело, возбужденное в отношении двоих жителей соседней республики в возрасте 48 и 49 лет по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Поводом для возбуждения уголовного дела стало поступившее в полицию сообщение от директора одного из местных сельскохозяйственных предприятий о том, что он стал жертвой мошенников. Мужчина пояснил, что заключил контракт на продажу семян подсолнечника и кукурузы с представителями торговой компании. В день отгрузки злоумышленники передали потерпевшему часть суммы по договору и вывезли товар. В указанный срок оставшиеся денежные средства на счет предприятия не поступили, а телефоны покупателей оказались выключены. Сумма общего ущерба составила более10 миллионов рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение одного из подозреваемых и задержали его по месту жительства в соседней республике. Второй подозреваемый был объявлен в федеральный розыск. Через несколько месяцев сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника на территории Калининского района. В отделе полиции задержанные пояснили, что похищенный товар продали, а денежные средства потратили на личные нужды.

В настоящее время в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Ведется следствие.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю