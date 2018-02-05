В Усть-Лабинском районе начальник районного отдела УФССП подозревается в превышении должностных полномочий

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Следственным отделом по Усть-Лабинскому району СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела – старшего судебного пристава-исполнителя Усть-Лабинского районного отдела судебных приставов-исполнителей УФССП по Краснодарскому краю, подозреваемой превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ).

По версии следствия, женщина вынесла постановление об отмене ранее наложенного ее подчиненным запрета на регистрационные действия автомобиля должницы, тем самым способствовала незаконному снятию ареста с вышеуказанного транспортного средства, достоверно зная о непогашенной задолженности. В результате противоправных действий сотрудника УФССП с автомобиля женщины был снят арест, и она смогла реализовать транспортное средство за 842 тысячи рублей, в связи с чем была утрачена возможность обращения на него взыскания. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных оперативными сотрудниками управления ФСБ России по краю.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю