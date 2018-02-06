Пресечена попытка доставки средств сотовой связи в исправительную колонию

/Криминал/

Благодаря грамотным действиям сотрудников исправительной колонии строгого режима №14 (г.Краснодар) пресечена попытка доставки запрещенных предметов на режимную территорию.

В ходе проведения досмотра вещей гражданки К., прибывшей на длительное свидание к своему 31-летнему сыну, осужденному на 11 лет лишения свободы за распространение наркотических веществ, были обнаружены и изъяты три сотовых телефона и зарядные устройства к ним.

Бдительный сотрудник оперативного отдела учреждения обратил внимание на тщательно упакованный сверток, который посетительница спрятала в своей сумке среди пакетов с продуктами питания. После вскрытия свертка обнаружились запрещенные к использованию в исправительной колонии предметы.

В отношении гражданки, попытавшейся передать на режимную территорию ИК-14 запрещенные предметы, составлен протокол об административном правонарушении. В соответствии со ст. 19.12.КоАП РФ она будет оштрафована на 5 тысяч рублей. Найденные в продуктовой передаче сотовые телефоны конфискуют.

Источник: Пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю