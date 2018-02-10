В Славянском районе бывший глава сельского поселения предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

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Славянским межрайонным следственным отделом СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Анастасиевского сельского поселения. Он обвиняется в совершении 23 эпизодов мошенничества (ч.3 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, мужчина, состоя на указанной должности, в период с апреля по декабрь 2016 года, злоупотребляя доверием подчиненных сотрудников, поручал им составлять фиктивные договоры с индивидуальными предпринимателями на оказание услуг по благоустройству территории возглавляемого поселения. Достоверно зная, что работы ни кем не выполнялись, обвиняемый пописывал акты приема выполненных работ, после чего получал в бухгалтерии администрации денежные средства, которыми распоряжался по своему усмотрению. В общей сумме мужчина похитил почти 300 тысяч рублей.

Обвиняемый признал вину в инкриминируемых преступлениях в полном объеме. В настоящее время благодаря принятым следователем мерам задолженность перед государством погашена в полном объеме.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю