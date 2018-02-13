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Кубанские полицейские изъяли из незаконного оборота свыше пяти тысяч литров алкогольной продукции

46-летняя жительница Туапсинского района хранила спиртное на территории собственного домовладения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное предпринимательство», сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Краснодарскому краю провели обыск на территории домовладения 46-летней местной жительницы.

В хозяйственной постройке полицейские обнаружили и изъяли коробки с 10-литровыми пакетами вина, коньяка и различных настоек известных производителей.

Документы на алкогольную продукцию хозяйка домовладения полицейским представить не смогла. Из незаконного оборота было изъято свыше 5 тысяч литров спиртного. 

В настоящее время образцы изъятого направлены на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение. 

Комментарий: Мария Пирогова начальник Пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Криминал

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