В Каневском районе сотрудники полиции разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП

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В станице Стародеревянковской водитель отечественного автомобиля совершил наезд на двух женщин, в результате чего одна из них скончалась.

13 февраля около 19.00 часов в ст. Стародеревянковской на нерегулируемом перекрестке улиц Советской и Гагарина, был совершен наезд неустановленным транспортным средством на двух пешеходов, двигавшихся по краю проезжей части. В результате ДТП 57-летняя женщина скончалась на месте, 24-летняя девушка госпитализирована в лечебное учреждение. Водитель автомобиля скрылся.

Следственным отделом ОМВД России по Каневскому району по факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В настоящее время ведется розыск водителя ВАЗ 21099 темного цвета с механическими повреждениями в передней части, скрывшегося с места ДТП.

Сотрудники полиции обращаются с просьбой ко всем, кто располагает какой – либо информацией о данном происшествии, транспортном средстве, личности и местонахождении водителя, сообщить по телефонам: 102, 8(86164)45702.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю