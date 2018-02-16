Возбуждено уголовное дело в отношении адвоката по подозрению в обещании и предложении посредничества во взяточничестве

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В производстве второго отдела по расследованию особо важных дел краевого управления СКР находится уголовное дело в отношении адвоката адвокатской палаты Краснодарского края. Он подозревается в обещании и предложении посредничества во взяточничестве (ч.5 ст.291.1 УК РФ).

По версии следствия, в производстве следователя территориального следственного отдела находилось уголовное дело в отношении заведующей отделением Ейского полипрофильного колледжа о получении взяток и совершении служебных подлогов, которое затем было направлено в суд. За юридической помощью женщина обратилась к адвокату. Имея умысел на обещание и предложение посредничества во взяточничестве, адвокат сообщил доверительнице, что в случае передачи ему 300 тысяч рублей сможет передать эти деньги должностным лицам органам правосудия за переквалификацию действий подзащитной на более мягкий состав преступления, максимальное наказание за которое не превысит штрафа в 500 тысяч рублей. Женщина согласилась, однако, понимая, что предложение носит противоправный характер, сообщила об этом в правоохранительные органы. 3 декабря 2017 года, встретившись с адвокатом в городе Ейске, заявительница передала требуемую сумму денег, после чего его дальнейшие действия были пресечены оперативными сотрудниками управления ФСБ по краю.

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю