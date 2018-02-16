В Кавказском районе полицейскими изъято более 2 тысяч бутылок нелегальной алкогольной продукции

/Криминал/

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с сотрудниками подразделения экономической безопасности ОМВД России по Кавказскому району в рамках мероприятий по пресечению фактов нелегального оборота алкогольной продукции на автодороге «Темрюк – Краснодар – Кропоткин» остановлен автомобиль под управлением жителя РСО – Алания.

В ходе осмотра транспортного средства полицейскими обнаружены 1200 бутылок водки под маркой известного российского производителя, а также более 1000 полимерных емкостей объемом 5 литров со спиртосодержащей жидкостью. Документы на перевозимую продукцию водитель предъявить не смог. Общий объем изъятого алкоголя составил почти 6 тысяч литров. По заключению эксперта содержимое стеклянных бутылок не соответствует требованиям ГОСТ и является водно-спиртовой смесью кустарного производства. В полимерных бутылках, согласно заключению экспертизы, перевозилась жидкость с содержанием этилового спирта, в которой также были обнаружены примеси метанола. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.3 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю