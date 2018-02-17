В Сочи полицейскими проводится проверка по факту нападения на медицинских работников

/Криминал/

В дежурную часть УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю поступило сообщение о том, что пациент нанес телесные повреждения прибывшим на вызов фельдшеру и водителю кареты скорой медицинской помощи.

«По указанному адресу выехали сотрудники полиции, опросили медицинских работников, возможных свидетелей и очевидцев. Полицейскими было установлено, что гражданин, находящий в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанёс телесные повреждения прибывшим для оказания медпомощи фельдшеру и водителю «скорой». В настоящее время правонарушитель доставлен в отдел полиции для разбирательства», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении доставленного составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).

«Проверка по факту нападения на медицинских работников продолжается. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - добавила Ирина Волк.