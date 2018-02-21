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Следователи Новороссийска расследуют уголовное дело о грабеже

14 февраля 2018 года около 20:00 на остановочном комплексе Кутузовский возле магазина «Цветы» 34 – летний местный житель напал на женщину, повалил ее на землю, нанес несколько ударов и выхватил сумку. Чтобы не привлекать внимание прохожих, нападавший создавал видимость семейной ссоры, кричал на потерпевшую. После чего стал убегать по направлению сквера Чайковского.

Услышав крики потерпевшей, неизвестный прохожий начал преследование убегающего. Молодой человек остановил злоумышленника и передал его  супругу потерпевшей, вернул сумку и ушел. Прибывший на место происшествия полицейский наряд задержал нападавшего и доставил в отдел полиции.  

В настоящее время следственным отделом ОП (Центрального района) в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».  В интересах предварительного следствия с целью формирования доказательственной базы  просим откликнуться гражданина,  оказавшего содействие полиции в задержании подозреваемого.

Обращайтесь по адресу: ул. Грибоедова 8 (Следственный отдел ОП (Центрального района) Управления МВД России по городу Новороссийску либо по телефону: 8-999-638-88-02.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску

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Категория: Новости / Криминал

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