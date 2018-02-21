В Новороссийске пограничники совместно с коллегами из ФСБ пресекли распространение экстремистских материалов

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Житель города-героя открыто размещал на своей странице «Вконтакте» аудиозаписи националистического характера.

Молодого человека выявили в ходе оперативно-разыскных мероприятий весной прошлого года. На личной странице пользователя популярной социальной сети были обнаружены композиции рок-групп радикально-националистической направленности, в которых звучали призывы к разжиганию межнациональной вражды. Кстати, ранее данные записи в судебном порядке были признаны экстремистскими.

За распространение запрещенных аудиоматериалов в отношении кубанца было заведено административное производство по ст. 20.29 КоАП РФ. Суд вменил ему административный штраф. Молодой человек раскаялся в содеянном и самостоятельно удалил материалы, из-за которых понес ответственность.

Федеральный список экстремистских материалов размещен на официальном сайте Минюста России: www.minjust.ru.

Источник: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю