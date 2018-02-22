В Абинском районе бывший директор культурно-досугового центра подозревается в пособничестве в совершении мошенничества

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Следственными органами Следственного комитета России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального автономного учреждения Абинского городского поселения «Абинский культурно-досуговый центр». Она подозревается в пособничестве в совершении мошенничества, с использованием должностного положения (ч.3 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, в 2014 году к директору культурно-досугового центра обратилась знакомая девушка (ранее осужденная за совершение указанного мошенничества), состоявшая в должности режиссера-постановщика в данном учреждении, которая сообщила о своем намерении уволиться. Ввиду приятельских отношений директор предложила знакомой перевести ее на должность артиста-вокалиста, на что последняя согласилась. Между тем, с сентября 2014 года по декабрь 2016 года девушка фактически не осуществляла свою трудовую деятельность. Достоверно зная об этом, директор муниципального учреждения утверждала табеля учета использования рабочего времени, в результате чего ее знакомой незаконно было перечислено более 364 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю