В Новороссийске расследуется уголовное дело о  мошенничестве в особо крупном размере

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Сумма общего ущерба составила более 2 миллионов рублей.

В производстве следственного подразделения Центрального отдела полиции Управления МВД России по городу Новороссийску находится уголовное дело, возбужденное в отношении 21-летней жительницы Каневского района по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Поводом для возбуждения уголовного дела послужило поступившее в полицию сообщение от местного жителя о том, что он стал жертвой мошенников. Мужчина пояснил, что нашел в сети Интернет объявление о продаже квартиры. Встретившись с девушкой, которая представилась хозяйкой жилища, потерпевший осмотрел квадратные метры и договорился о сделке. Заявитель передал злоумышленнице деньги в размере 2 миллионов рублей, а она в свою очередь все необходимые документы. При оформлении права собственности на квартиру выяснилось, что документы, предоставленные заявителем, оказались поддельными.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность предполагаемой злоумышленницы. Девушку задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции, где она пояснила, что поддельные справки и прочие документы ей передал ее знакомый. В настоящее время проводятся мероприятия направленные на установление местонахождения соучастника преступления.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю