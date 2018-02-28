Прокуратурой Приморско-Ахтарского района предотвращено необоснованное взимание платы с населения и организаций за оказание услуг муниципальным предприятием

/Криминал/

Прокуратура Приморско-Ахтарского района принимает активное участие в подготовке органами местного самоуправления нормативных правовых актов, затрагивающих права и свободы граждан.

Руководителям указанных органов прокуратурой района систематически направляются замечания и предложения об устранении выявленных в проектах нормативных правовых актов несоответствий федеральным и региональным законам, нарушениях правил юридической техники, положений, которые могут вызвать коррупционные действия и решения субъектов правоприменения.

Так, в январе 2018 года установлено, что администрацией Приморско-Ахтарского городского поселения планируется принятие нормативно-правового акта об утверждении тарифов на дополнительные услуги, представляемые муниципальным унитарным предприятием «Санбытсервис» на 2018 год. При этом полномочия по принятию данного акта возложены на Совет Приморско-Ахтарского городского поселения.

Кроме того, в указанном акте содержалось незаконное предложение об установлении платы за складирование твердых коммунальных отходов (за 1 м3 для населения 86 рублей, для предприятий – 87 рублей) на земельном участке, не включенном в государственный реестр объектов размещения отходов, а также для оказания дополнительных услуг предприятием по вывозу мусора тракторным прицепом и с использованием контейнера устанавливался завышенный уровень рентабельности от 3 до 11 % соответственно.

По итогам рассмотрения заключения прокурора района из данного проекта муниципального правового акта исключены необоснованные тарифы, он направлен для рассмотрения в Совет поселения, где по результатам оценки депутатами утвержден.

Работа прокуратуры района в сфере соблюдения законности нормативных правовых актов муниципальных образований продолжается.