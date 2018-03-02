На Кубани возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса

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Следователем следственного отделения ОМВД России по Темрюкскому району по факту ДТП, в котором погибли 2 человека, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Напомним, столкновение трёх автомобилей произошло сегодня на 16 километре автодороги пос. Сенной – ст. Тамань в районе 6:30 утра. В результате ДТП на месте погибли водитель Chery и один из пассажиров Газели.

По уточненным данным, в момент аварии в Газели находилось 5 человек, включая водителя, автобус и легковой транспорт передвигались без пассажиров. В настоящее время на излечении в медицинском учреждении находятся водитель Газели и 3 его пассажира.

С местным жителем 66-лет, водителем автобуса Scania проводятся необходимые следственные действия.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю