В Сочи следователи устанавливают обстоятельства вечернего конфликта, в результате которого убито два человека

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В правоохранительные органы Сочи вечером 1 марта поступило сообщение об обнаружении возле кафе тела 35-летнего мужчины с проникающей раной груди. По данному факту следственным отделом по Центральному району города Сочи краевого управления СКР незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Кроме того, поступило сообщение о смерти в больнице в результате причиненного колото-резаного ранения грудной клетки 36-летнего мужчины, в связи с чем следователем также возбуждено уголовное дело об убийстве.

По версии следствия, в ночь на 2 марта 2018 года группа мужчин находилась в кафе по Курортному проспекту. Там между двумя компаниями произошел конфликт, в ходе которого стороны вышли на улицу, где в процессе потасовки ножевые ранения тела получили трое мужчин. В результате 35-летний пострадавший скончался на месте. Двое были доставлены в больницу, где один их них скончался в результате причиненного повреждения, другому оказывается медицинская помощь.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели и очевидцы, устанавливаются лица, участвовавшие в конфликте и лица, совершившие преступления. Назначены судебно-медицинские, биологические, химико-генетические экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю