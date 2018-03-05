В Анапе сотрудники ДПС открыли огонь по "убегавшему" автомобилю

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В Анапе в ходе преследования сотрудники ДПС задержали нетрезвого водителя. В связи с создавшейся угрозой жизни и здоровью граждан, инспектор ДПС применил табельное оружие для остановки транспортного средства.

Наряд дорожно-патрульной службы, находясь на временном посту ДПС на ФАД Новороссийск-Керченский пролив, в рамках операции «Анаконда» в районе полуночи предприняли попытку остановить автомобиль Газель для проверки водителя и возможного груза. Проигнорировав законные требования сотрудников полиции, водитель автомобиля продолжил движение, увеличив скорость. Начав преследование автомобиля, сотрудники полиции передали информацию о произошедшем ближайшим нарядам ДПС. К преследованию присоединился еще один наряд на патрульном автомобиле. В ходе преследования Газели сотрудники полиции в течение 20 минут неоднократно предъявляли требования об остановке. Однако водитель не реагировал и своими маневрами создавал реальную опасность столкновения с автомобилями, движущимися в попутном и встречном направлении. В районе поселка Уташ с целью пресечения противоправных действий и недопущения угрозы жизни и здоровья граждан один из сотрудников ДПС применил табельное оружие и выстрелил по колесам и моторному отсеку. В результате, преследуемый автомобиль был остановлен. За рулем Газели находился 30-летний житель Воронежской области. Результат медицинского освидетельствования показал, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Телесных повреждений в ходе осмотра медиками у него не обнаружено.

В настоящее время в отношении задержанного составлены протоколы об административных правонарушениях по части 3 ст.12.8 «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» и части 1 статьи 19.3 «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» Кодекса об административных правонарушениях. Санкции данных статей предусматривают наказание в виде наложения административного штрафа с лишением права управления транспортными средствами сроком до двух лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД Росси по Краснодарскому краю