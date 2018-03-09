Гражданин Республики Филиппины признан виновным в загрязнения акватории Черного моря

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Ленинский районный суд г. Новороссийска вынес приговор гражданину Республики Филиппины – Дидал Целестино, 19.05.1961 г.р. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 252 УК РФ – загрязнение морской среды вследствие сброса с транспортного средства вещества, вредного для здоровья человека и водных биологических ресурсов моря.

В ходе судебного заседания установлено, что 08.01.2018 вследствие отсутствия надлежащего контроля со стороны старшего механика Дидал Целестино, в обязанности которого входит контроль за наполнением топливного танка бункерным топливом, произошло загрязнение Цемесской бухты Черного моря. У причала, арендованного ПАО «Новороссийский морской торговый порт», с судна «MOONDANCE II» (флаг Мальта) в акваторию Черного моря произошел розлив нефтепродуктов в объеме 1 кубометр.

Нефтепродукты относятся к 3-му классу опасности и являются высокотоксичным загрязнителем морской среды. При аварийном сбросе нефтепродуктов в морскую среду образуется пленка, под которой будет наблюдаться массовая гибель планктона, при этом нефтепродукты и их аэрозоли оказывают негативное токсическое влияние на здоровье человека.

Ущерб, причиненный водному объекту, составил 5080213 руб. 27 коп.

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, приговорил Дидал Целестино к наказанию в виде штрафа в доход государства в размере 200 тысяч рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.

Одновременно компанией судовладельцем ведется работа по возмещению ущерба, причиненного водному объекту.

Источник: Старший помощник транспортного прокурора О.С. Зотова