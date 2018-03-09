В Сочи вынесен приговор застройщику, причинившему участникам долевого строительства ущерб на сумму более 40 миллионов рублей

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Центральный районный суд города Сочи, согласившись с доказательствами, представленными государственным обвинителем, вынес приговор в отношении 40-летнего Дениса Никулина.

Он признан виновным в совершении 29 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 3,4 ст. 159 УК РФ, ч. 3,4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение денежных средств граждан путем обмана, совершенное в крупном и особо крупных размерах, а также в покушении на мошенничество).

В суде установлено, что застройщик в течение 2012-2016 годов, не выполнил взятые на себя обязательства по строительству жилых домов на 5 земельных участках, расположенных в Центральном районе г. Сочи по ул. Полтавской, д.4, ул. Волжская, 59 и в районе дома 3, пер. Плеханова, уч. 28 ПЖСК «Ласточка», ул. Вишневая, с/т «Здоровье-4», уч. 63.

Не имея разрешения на строительство многоквартирных жилых домов, не оформив изменение целевого назначения земельных участков, а также, не обладая заключениями государственных экспертиз, разрешающими строительство многоквартирных домов, начал самовольно возводить дома на трех указанных земельных участках, на двух из них даже не приступил к строительству. При этом привлекал денежные средства граждан, публично размещал в различных агентствах недвижимости города Сочи информацию о продаже жилых помещений (квартир) в многоквартирных жилых домах.

При этом от граждан скрывалась информация о противозаконности своих действий и о возможных рисках признания в судебном порядке указанного строения самовольно возведенным и подлежащим сносу.

По возведенным домам решениями Центрального районного суда г. Сочи 2015 года на собственников земельных участков возложена обязанность осуществить снос самовольных построек, которое до настоящего времени не исполнено.

Проведенные по делу экспертизы подтвердили, что Никулин потратил на строительство меньшую часть денежных средств, полученных от граждан.

От его действий пострадали 29 жителей регионов России: Краснодарского края, Сахалинской области, Смоленской области, Алтайского края, Белгородской области, г. Санкт-Петербурга, Московской области, Новосибирской области, Республики Коми, г. Петропавловск-Камчатский и др. Сумма ущерба составила для каждого из них от 670 тыс. до 2,7 млн рублей. Общий ущерб превысил 40 млн рублей, из которых возмещено порядка 8 млн рублей.

Суд, с учетом мнения потерпевших по уголовному делу и государственного обвинителя прокуратуры района, назначил подсудимому по совокупности преступлений 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

В обеспечение исковых требований потерпевших на имущество осужденного наложен арест.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/v-sochi-vynesen-prigovor-zastroyshchiku