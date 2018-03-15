В Сочи в рамках расследования уголовного дела об исчезновении малолетней девочки по подозрению в ее убийстве задержан сожитель матери

/Криминал/

Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи продолжается расследование уголовного дела об убийстве малолетней девочки (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ).

В рамках проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан 28-летний гражданин республики Азербайджан, который сожительствовал с матерью ребенка. В ходе работы со следователем мужчина дал признательные показания и рассказал о совершенном убийстве. Установлено, что задержанный проживал вместе с женщиной и двумя ее малолетними детьми. 12 марта 2018 года мужчина находился с девочкой дома, ее мать в это время была в лечебном учреждении. Со слов подозреваемого, вечером ребенок стал плохо себя вести и капризничать, на что он несколько раз ударил ее в область груди и уложил спать. Утром мужчина вышел в магазин, а по возвращению обнаружил девочку без признаков жизни. После он в сумке вынес ребенка из дома и оставил в гористой местности на берегу реки, засыпав камнями. При этом мужчина сообщил соседям о том, что девочка якобы пропала и стал самостоятельно осуществлять ее поиски, а затем перестал выходить на связь. Позже он был обнаружен в одном из хостелов в Адлерском районе.

В ходе проведения следственных действий в лесном массиве в месте, указанном подозреваемым, было обнаружено тело девочки. Следователем назначено проведение судебно-медицинской экспертизы на предмет установления причины смерти ребенка.

В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК по Краснодарскому краю