В Краснодаре эксперту экспертно-оценочной организации предъявлено обвинение в обещании и предложении посредничества во взяточничестве

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Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю старшему эксперту экспертно-оценочной организации предъявлено обвинение в обещании и предложении посредничества во взяточничестве (ч.5 ст.291.1 УК РФ).

По данным следствия, в суд поступило заявление администрации о сносе самовольного объекта капитального строительства в городе Крымске, построенного местной жительницей. В этой связи судом было вынесено определение о назначении экспертно-оценочной организацией строительно-технической экспертизы, проведение которой было назначено обвиняемому. В августе 2017 года он в ходе личных встреч и телефонных переговоров с женщиной и ее супругом, имея умысел на обещание и предложение посредничества во взяточничестве, сообщил им, что может передать деньги должностным лицам за принятие решения об отказе в удовлетворении исковых требований администрации о сносе указанного объекта и за вынесение экспертно-оценочной организацией заключения по результатам проведенной экспертизы. За это необходимо было передать обвиняемому 130 тысяч рублей. Супруги согласились, но сообщили об этом в следственное управление СКР по краю. 14 ноября 2017 года после передачи заявителем денег эксперт экспертно-оценочной организации был задержан оперативными сотрудниками управления ФСБ по краю.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю