По инициативе Туапсинской межрайонной прокуратуры за игнорирование обращения заявителя к административной ответственности привлечен заместитель главы администрации сельского поселения

/Криминал/

Туапсинской межрайонной прокуратурой по обращению жителя села Георгиевского Туапсинского района проведена проверка соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в администрации указанного сельского поселения.

Установлено, что должностные лица на протяжении длительного времени не рассматривают обращение заявителя, касающегося вопроса животноводства.

По данному факту в отношении заместителя главы администрации поселения, которому было поручено рассмотрение обращения, возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), по результатам рассмотрения которого судом последний привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

В настоящее время права заявителя восстановлены.

Работа в данном направлении будет продолжена.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/po-iniciative-tuapsinskoy-mezhrayonnoy-prokuratury