В Армавире вынесен приговор застройщику, совершившему обман при строительстве двух многоквартирных жилых домов

/Криминал/

Суд, согласившись с доказательствами, представленными государственным обвинителем прокуратуры г. Армавира, вынес приговор в отношении Дмитрия Кравченко, являющегося руководителем ООО «Югжилстрой».

Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и эпизоде по ч. 1 ст. 173.1 (мошенничество, то есть хищение денежных средств граждан путем обмана, совершенное в особо крупных размерах, незаконное образование юридического лица).

В суде установлено, что застройщик, не имея разрешения на строительство 2 многоквартирных домов, технических условий на подключение к коммунальным сетям, обманом с июня 2014 по декабрь 2015 года привлек денежные средства граждан, вводя их в заблуждение поддельными разрешительными документами. Впоследствии не выполнил взятые на себя обязательства по строительству многоквартирных домов в городе Армавире, похитив у потерпевших денежные средства. Он же признан виновным в представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о несуществующих лицах.

Строительство домов не завершено, решением суда один из домов признан самовольно возведенным и подлежащим сносу. От действий Кравченко пострадали 5 граждан, которым причинен ущерб на сумму свыше 5,8 млн рублей.

Суд, с учетом мнения потерпевших и государственного обвинителя прокуратуры города, назначил подсудимому по совокупности преступлений 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

При назначении осужденному наказания судом учтены в качестве смягчающих обстоятельств наличие малолетних детей, частичное возмещение ущерба.

Руковдитель организации взят под стражу в зале суда. Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших.

Приговор не вступил в законную силу.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/v-armavire-vynesen-prigovor-zastroyshchiku