О реализации картофеля в Приморско-Ахтарском районе в нарушение Федерального закона «О карантине растений»

/Криминал/

На территории рынка в ст.Приазовской Приморско-Ахтарского района инспекторами Тимашевского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея выявлен факт нарушенияФедерального закона от 21.07.2014г. №206-ФЗ «О карантине растений».

Граждане Михайленко А.А. и Попова М.М. реализовывали картофель, ввезенный из Ростовской области - карантинной фитосанитарной зоны по картофельной моли, без карантинного сертификата

Нарушители привлечены к ответственности по ст.10.13 КоАП РФ, назначен административный штраф.

Источник: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея