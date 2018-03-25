В Крымске вынесен приговор в отношении гражданина, причинившего тяжкий вред здоровью несовершеннолетней местной жительнице

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Крымский районный суд, согласившись с доказательствами, представленными государственным обвинителем – Крымским межрайонным прокурором, вынес приговор в отношении 31-летнего мужчины.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. п. «д, з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

По версии следствия, 29 октября 2017 года, Ш., находясь на балконе своей квартиры, беспричинно выстрелил из пневматической винтовки в спину 16-летней девушки, проходившей по пешеходному тротуару около центрального рынка по ул. Синева г. Крымска. В результате девушке был причинен тяжкий вред здоровью.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, полного признания вины подсудимым, возмещения вреда и просьбы потерпевшей о снисхождении, назначил мужчине 2 года лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/v-krymske-vynesen-prigovor-v-otnoshenii