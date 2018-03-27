В Новороссийске Перед судом предстанут двое мужчин по обвинению в сексуальном насилии над несовершеннолетней, а один из них и в убийстве потерпевшей

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Первым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении 26 и 29-летнего мужчин. Они обвиняются в изнасиловании 15-летней девочки (п.«а» ч.3 ст.131 УК РФ) и совершении в отношении нее насильственных действий сексуального характера (п.«а» ч.3 ст.132 УК РФ). Кроме того, 26-летнему фигуранту также предъявлено обвинение в ее убийстве (п.«в,к» ч.2 ст.105 УК РФ) и посмертном надругательстве над ее телом (ч.1 ст.244 УК РФ).

По версии следствия, вечером 10 июля 2017 года 29-летний обвиняемый встретился с девочкой в парке, после чего его 26-летний друг заехал за ними на автомобиле. Под предлогом прокатиться к берегу моря они отвезли несовершеннолетнюю в лесной массив. Остановившись в безлюдном месте в селе Мысхако Новороссийска, мужчины поочередно изнасиловали девочку и совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера. После этого 26-летний фигурант, не желая быть изобличенным и нести ответственность за совершенные преступления, задушил потерпевшую. Затем злоумышленники скрылись, однако спустя несколько часов вернулись, чтобы спрятать тело погибшей. В это время он же совершил посмертное надругательство над телом девочки, после чего соучастники перенесли потерпевшую на незначительное расстояние в лес и оставили там.

В процессе расследования уголовного дела был проведен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинские, генетические, психолого-психиатрические и другие.

На период следствия в отношении обвиняемых были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, которые действуют по настоящее время.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СК по Краснодарскому краю