В Кемерово сотрудник ЧОПа при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения

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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин прибыл в Кемерово вместе с группой опытных следователей центрального аппарата в связи с расследованием уголовного дела по факту гибели людей при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

Председателю Следственного комитета России доложены первые результаты расследования уголовного дела. На данный момент задержаны и допрошены пятеро подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения. На данный момент допрошено более 70 свидетелей и очевидцев произошедшего, в том числе арендаторы и собственники торговых точек, признано потерпевшими более 30 человек, 15 погибших опознано родственниками. Организована работа по получению образцов для проведения ДНК-экспертиз. Следствием уже получены доказательства, свидетельствующие о вопиющих нарушениях, которые привели к столь тяжким последствиям. Они были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в ее процессе. Более того, оказалось, что пожарные выходы были заблокированы. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях. Окончательные выводы о причинах возникновения пожара и всех виновных в этой трагедии будут сделаны по итогам проведения следственных действий и судебных экспертиз.

В ближайшее время криминалисты центрального аппарата приступят к осмотру места происшествия с применением специальной техники.

По результатам проведенного в Кемерово оперативного совещания Александр Бастрыкин принял решение передать уголовное дело о пожаре в производство старшего следователя по особо важным делам при Председателе Следственного комитета.

В целях качественного и оперативного расследования создана следственная группа из более ста следователей и криминалистов СК России.

Источник: Официальный представитель СК России С.Петренко