Предъявлено обвинение фигурантам уголовного дела о гибели людей при пожаре в Кемерово

/Криминал/

В рамках расследования уголовного дела о гибели людей при пожаре в кемеровском ТРЦ Следственный комитет продолжает круглосуточную работу на месте происшествия. Следствием изучается изъятая документация. Продолжается работа с ранее задержанными пятью лицами. Четверым из них уже предъявлено обвинение и в ближайшее время обвинение будет предъявлено еще одному подозреваемому – охраннику ЧОПа. Следствие ходатайствует об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин лично скоординировал план работы следственной группы, провел еще одно оперативное совещание, в ходе которого дал ряд конкретных поручений по производству следственных действий для установления полного круга лиц, имеющего отношение к эксплуатации торгово-развлекательного центра и обеспечению безопасности посетителей, и конкретной причины пожара.

В частности, Александр Бастрыкин дал указание руководителю и членам следственной группы в кратчайшие сроки провести комплекс мероприятий, необходимых для выдачи тел погибших их родственникам. Отмечалось, что важно продолжать работать оперативно, но при этом максимально корректно, учитывая истощенное психологическое состояние людей, потерявших своих близких, и исключить любые проволочки в и без того эмоционально тяжелых процедурах.

На данный момент следствие располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек во время пожара. Подчеркну, их ровно 67. С момента пожара и по настоящее время обнаружены и доставлены в морг тела 59 погибших. Уже опознаны тела 21 погибшего, и родственникам выданы разрешения для их захоронения. Некоторые тела сильно повреждены огнем. Для их идентификации назначены и проводятся генетические экспертизы. Во избежание ошибок на данном этапе Следственный комитет считает невозможным публикацию списков погибших при пожаре.

Следствие, перед которым стоит задача в кратчайшие сроки установить причины и обстоятельства, повлекшие трагедию, продолжает активно работать по нескольким направлениям.

Источник: Официальный представитель СК России С. Петренко