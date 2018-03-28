В Ростове возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица Новороссийской таможни за получение взятки

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Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении 52-летнего начальника отдела эксплуатации и ремонта объектов таможенной инфраструктуры Новороссийской таможни. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, 13 ноября 2017 года между Новороссийской таможней и ООО «Обсидиан» был заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания Новороссийской таможни. В нарушении нескольких пунктов Контракта, технической документации, а также Правил по охране труда при работе на высоте подрядчик приступил к выполнению работ. Подозреваемый, являясь осведомленным о допущенных нарушениях ООО «Обсидиан», договорился с директором фирмы, что за денежное вознаграждение не будет предъявлять требования по устранению выявленных нарушений, а также мер ответственности за неисполнение условий контракта. Так, 8 января 2018 года, подозреваемый, по ранее достигнутой договоренности с директором ООО «Обсидиан», получил через посредника взятку в сумме 50 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и закрепления доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: южное следственное управление на транспорте следственного комитета российской федерации