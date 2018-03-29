В Краснодаре бывший заместитель начальника отдела дознания и его подчиненный подозреваются в получении взятки

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Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя отдела дознания отдела полиции поселка Калинино УМВД России по городу Краснодару и дознавателя этого же отдела.

Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п.«а,б» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору, сопряженной с вымогательством).

По версии следствия, дознавателем полиции проводилась проверка по заявлению о причинении в ходе конфликта телесного повреждения местному жителю его соседом из травматического пистолета. В марте текущего года дознаватель по поручению заместителя начальника отдела в ходе встречи сообщил мужчине, на которого указал заявитель, о необходимости передачи взятки в размере 300 тысяч рублей, чтобы не возбуждать в отношении него уголовное дело. Впоследствии данная сумма была снижена до 100 тысяч рублей. Об этом мужчина сообщил в правоохранительные органы и дальнейшее общение с полицейским проходило под контролем. 21 марта заявитель передал денежные средства дознавателю, после чего действия последнего были пресечены прибывшими сотрудниками краевого управления ФСБ.

В настоящее время в отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю