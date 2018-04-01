По инициативе прокурора города Сочи возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников полиции, незаконно вмешавшихся в деятельность индивидуального предпринимателя

Они незаконно возбудили в отношении предпринимателя дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров, свободная реализация которых ограничена или запрещена) и изъяли всю реализуемую предпринимателем продукцию в количестве 724 единицы. Впоследствии дело прекращено судом за отсутствием события правонарушения.

Своими незаконными действиями сотрудники полиции воспрепятствовали осуществлению субъекту предпринимательства самостоятельной коммерческой деятельности, носящей сезонный характер, и причинили предпринимателю ущерб в размере более 1,2 млн рублей.

С учетом выявленных нарушений прокурором города материалы проверки направлены в СО по г. Сочи СУ СК РФ по Краснодарском краю для осуществления уголовного преследования виновных лиц.

30 марта 2018 года следственным органом в отношении сотрудников ОИАЗ УВД по г. Сочи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности).

Ход и результаты расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры города.