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По инициативе прокурора города Сочи возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников полиции, незаконно вмешавшихся в деятельность индивидуального предпринимателя

Прокуратурой города Сочи в ходе проверки установлено, что в декабре 2017 года двое сотрудников ОИАЗ УВД по г. Сочи в отсутствие достаточных поводов и оснований для осуществления проверочных мероприятий, подменяя функции должностных лиц органов государственного противопожарного надзора, вмешались в деятельность индивидуального предпринимателя, реализующего пиротехнические изделия в торговом объекте, расположенном по ул. Донской в Центральном районе г. Сочи.

Они незаконно возбудили в отношении предпринимателя дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров, свободная реализация которых ограничена или запрещена) и изъяли всю реализуемую предпринимателем продукцию в количестве 724 единицы. Впоследствии дело прекращено судом за отсутствием события правонарушения.

Своими незаконными действиями сотрудники полиции воспрепятствовали осуществлению субъекту предпринимательства самостоятельной коммерческой деятельности, носящей сезонный характер, и причинили предпринимателю ущерб в размере более 1,2 млн рублей.

С учетом выявленных нарушений прокурором города материалы проверки направлены в СО по г. Сочи СУ СК РФ по Краснодарском краю для осуществления уголовного преследования виновных лиц.

30 марта 2018 года следственным органом в отношении сотрудников ОИАЗ УВД по г. Сочи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности).

Ход и результаты расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры города.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/po-iniciative-prokurora-goroda-sochi-vozbuzhdeno

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Категория: Новости / Криминал

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