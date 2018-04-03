На курорте продолжается борьба с незаконным оборотом алкоголя

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Меры, направленные на соблюдение установленных законодательством ограничений в части реализации спиртных и спиртосодержащих напитков, предпринимаются полицией и структурными подразделениями администрации города-курорта Анапа.

Так, сотрудники Отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Анапе совместно с управлениями по делам молодежи и торговли и потребительского рынка администрации провели два межведомственных профилактических мероприятия по выявлению торговых объектов, реализующих спиртные напитки и табачные изделия подросткам. В результате был установлен факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. В отношении виновных лиц составлен протокол об административных правонарушениях.

В текущем году в результате мероприятий, проведенных рабочими группами в составе сотрудников ОМВД и администрации Анапы, по пресечению несанкционированной торговли, незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции составлено 17 протоколов об административных правонарушениях, изъято 809 литров продукции.

В минувшую пятницу в результате совместного рейда был выявлен очередной факт реализации алкогольной продукции в магазине на улице Тургенева, 68. В результате изъято 240 литров, на владельца составлены акты.

Исполняющая обязанности начальника управления торговли и потребительского рынка администрации Наталья Попандопуло отмечает, что нарушений в сфере оборота алкогольной продукции стало меньше: «Не последнюю роль в этом сыграло ужесточение законодательства и увеличение сумм штрафов. Именно штрафы и изъятие продукции – самое действенное наказание. На индивидуальных предпринимателей или физлиц с июля штрафы повысились до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – до 3 млн рублей. Из общего числа нарушений большая часть – несоблюдение временного режима продажи алкоголя. По закону Краснодарского края торговать им можно с 11 до 22. Штрафы составляют от 20 до 40 тысяч. Мы продолжим эту работу!»

Источник: пресс-служба администрации Анапы