Застройщик ЖК "Багратион" приговорили к лишению свободы на срок 7 лет 8 месяцев

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В Краснодаре вынесен приговор в отношении лица, незаконно привлекавшего денежные средства граждан при строительстве ЖК «Багратион»

Ленинский районный суд г. Краснодара, согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Западного административного округа г. Краснодара, вынес приговор в отношении руководителя ООО «Эталон Девелопмент» С.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В ходе судебного заседания установлено, что руководство данного общества, предъявляя недействующее разрешение на строительство 2012 года, предлагало приобрести квартиры путем заключения договоров долевого участия при строительстве жилого комплекса «Багратион», расположенного в г. Краснодаре, по ул. Красных Партизан, 46.

В период с июня 2013 года по май 2014 года совершено хищение денежных средств более 50 граждан на сумму свыше 65млн рублей.

В судебном заседании, как и в ходе предварительного следствия С. вину в совершении преступления признал в полном объеме.

Суд, с учетом мнений государственного обвинителя и потерпевших назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 3 года.

Гражданские иски потерпевших, заявленные в ходе рассмотрения дела, удовлетворены в полном объеме.

Приговор и решения суда в законную силу не вступили.

Источник: Прокуратура Краснодарского края