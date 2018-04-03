В Новороссийске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора торгового предприятия по подозрению в неуплате налогов

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Следственным отделом по городу Новороссийску СКР по краю расследуется уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Дилайт», подозреваемого в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

Установлено, что мужчина являлся директором организации, специализирующейся на оптовой торговле строительными и лесоматериалами, а также санитарно-техническим оборудованием. По версии следствия, он предоставил в налоговую инспекцию декларации по НДС за 1, 2, 4 кварталы 2013 года и за 2014 год, а также данные по налогу на прибыль за 2013 и 2014 годы, внеся в них заведомо ложные сведенья. В результате директор уклонился от уплаты налогов в бюджет на сумму 38,4 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

В настоящее время следователем принимаются меры по наложению ареста на возможное имущество должника. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Следует отметить, что цель уголовного преследования за экономические преступления — не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну.

Источник: СУ СК по Краснодарскому краю