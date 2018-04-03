Бывший глава администрации Крымского района признан виновным в совершении должностных преступлений

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Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему главе администрации МО Крымский район Анатолию Разумееву. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч.1 ст.293 УК РФ в редакции ФЗ от 08.04.2008 (халатность).

Следствием и судом установлено, что занимая должность главы администрации Славянского района и ненадлежаще исполняя свои должностные обязанности, Разумеев в 2011 году подписал постановление о предоставлении местному жителю в собственность земельного участка, находящегося на территории государственного природного заказника федерального значения «Приазовский». Кадастровая стоимость участка составила более 1,1 миллиона рублей. Вместе с тем, данный земельный участок отнесен к особо охраняемым природным территориям и в соответствии с земельным законодательством передаче в частную собственность не подлежит. Впоследствии решением суда земельный участок возвращен в собственность Российской Федерации.

В ходе следствия также установлено, что в июне 2013 года, являясь главой администрации МО Крымский район, чиновник подписал распоряжение о выделении денежных средств на приобретение продуктов питания для приемных районной администрации, в том числе непосредственно для себя и своих личных нужд. Между тем, расходование денежных средств, предназначенных для приема официальных делегаций, отдельных лиц, проведения приемов, конференций, переговоров и иных официальных мероприятий в Крымском районе, регламентировалось соответствующим Положением, которое было утверждено им же.

В период с июля 2013 по декабрь 2014 года без оформления надлежащих документов в отсутствие официальных мероприятий по указанию главы подчиненными сотрудниками приобретались продукты питания и промышленные товары, которые передавались в его приемную. Данные расходы не являлись представительскими и не были предусмотрены нормативной документацией. В результате из бюджетных средств было необоснованно выделено свыше 560 тысяч рублей, которые были потрачены лишь на приемную главы администрации для его личных нужд, причинив ущерб муниципальному образованию на указанную сумму.

Приговором Крымского районного суда Разумееву назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на 3 года. Экс-чиновник был взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

Источник: СУ СК по Краснодарскомму краю