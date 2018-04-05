Полицейские Геленджика пресекли деятельность наркопритона

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Установлено, что 35-летний местный житель предоставлял свое домовладение наркозависимым людям для употребления запрещенных веществ.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Геленджику оперативным путем получили информацию о том, что один из местных жителей содержит наркопритон.

При проверке сведения подтвердились. Полицейские установили, что 35-летний местный житель предоставлял свое домовладение наркозависимым людям для употребления запрещенных веществ.

В ходе проведения оперативных мероприятий правоохранители задержали в доме подозреваемого троих местных жителей, находившихся в состоянии наркотического опьянения, что подтвердило проведенное медицинское освидетельствование. Задержанные были привлечены к административной ответственности по статье 6.9 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача». Также полицейские обнаружили и изъяли предметы, используемые для приготовления наркотиков.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по городу Геленджику в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю