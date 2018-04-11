Служба безопасности «АльфаСтрахование» разоблачила мошенников в Таганроге

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Служба безопасности Южного регионального центра «АльфаСтрахование» разоблачила преступную группировку из Таганрога, которая не раз инсценировала ДТП и нанесла страховым компаниям вред на сумму более 5 млн руб.

Преступная группа действовала под руководством Артура Русанова больше двух лет, за это время были сфальсифицированы более 20 аварий. На данный момент против участников группировки возбуждено 12 уголовных дел, четыре человека находятся под арестом.

Первое уголовное дело было возбуждено после инсценировки аварии, в ходе которой Иж 2126-0390 якобы протаранил BMW 735i. Это произошло 29 апреля 2017 г. в Таганроге при организации Русанова и участии неустановленных лиц.

Преступники сообщили в полицию и рассказали о заведомо ложном факте ДТП, а позже обратились в Ростовский филиал «АльфаСтрахование» с заявлением о получении возмещения убытков. Независимая экспертиза пришла к заключению, что повреждения автомобиля не могли быть получены при указанном ДТП.

Главное Следственное Управление по Ростовской области возбудило уголовное дело по признакам преступления ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 КУ РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой в особо крупном размере). За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет и штраф до 1 млн руб.

«Мошенники играют в опасные игры, правила которых прописаны в уголовном кодексе. Рано или поздно их злодеяния будут пресечены следственным комитетом, - говорит Иван Бондарев, главный эксперт Управления экономической безопасности Южного регионального центра «АльфаСтрахование». - Только за прошлый год с помощью сотрудников нашей службы безопасности на юге России возбуждено почти сорок уголовных дел».