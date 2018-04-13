В Краснодаре полицейских обвиняют в торговле наркотиками

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Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывших двух оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков и старшего участкового уполномоченного полиции по Карасунскому округу УМВД России по Краснодарскому краю. Они обвиняются в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ) и незаконном сбыте психотропного вещества в крупном размере (п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ).

По версии следствия, состоя в указанных должностях, мужчины в марте-апреле 2017 года вступили в преступный сговор с целью повышения показателей своей работы, а также из корыстной заинтересованности. Так они подыскали лицо, которое получило от них психотропное вещество (амфетамин) и в дальнейшем должно было склонять и побуждать местных жителей к его хранению и употреблению. Между тем, о противоправных действиях полицейских мужчина сообщил в правоохранительные органы.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных оперативными сотрудниками управления ФСБ России по краю и ОРЧ СБ ГУ МВД РФ по краю.

На период следствия в отношении одного из обвиняемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных фигурантов-домашние аресты, которые действуют по настоящее время.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СК по Краснодарскому краю