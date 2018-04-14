В Краснодаре две женщины подозреваются в незаконном обороте контрафактного алкоголя

/Криминал/

Следственным отделом по Карасунскому округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 38 и 60-летней женщин.

Они подозреваются в совершении трех эпизодов преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.238 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц).

По версии следствия, 60-летняя женщина, являясь индивидуальным предпринимателем, с целью извлечения прибыли от реализации контрафактного алкоголя приобрела фальсифицированную спиртосодержащую продукцию и хранила на территории продуктового магазина, находящегося в ее пользовании. К своей преступной деятельности она привлекла 38-летнюю женщину, которая, выполняя роль продавца, в апреле 2017 года реализовала продукцию потребителям под видом водки. Данный факт был выявлен сотрудниками УМВД России по городу Краснодару. В ходе проверочной закупки были приобретены 5 стеклянных бутылок объемом 0,5 литра с этикетками «Finskaya silver», при проведении обыска в помещении магазина оперативники изъяли еще два ящика аналогичной продукции. По результатам проведенного исследования установлено, что в спиртосодержащей жидкости содержались токсичные микропримеси, представляющие угрозу для жизни и здоровья потребителей.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю